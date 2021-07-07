Путин посетит церемонию открытия заключительного участка ЦКАД

Президент Владимир Путин в четверг приедет на церемонию ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Она состоится в Московской области.

Путин посетит Центральный пункт управления ЦКАД. Оттуда он запустит движение по заключительному участку дороги, который включает в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», а также пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия» и 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе

«Трасса, построенная в соответствии с поручением главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта», — отметили в пресс-службе Кремля. Сообщение процитировал ТАСС.

Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Ее протяженность — 336 километров, 260 из которых будут платными. Чтобы получить скидку на оплату проезда по дороге необходимо приобрести транспондер. Скидка составляет от 15 до 50%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с Владимиром Путиным в марте 2021 года рассказал, что последние километры ЦКАД будут достроены к июлю этого года.