Президент России Владимир Путин посетит саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В своем материале агентство ссылается на президента Индонезии Джоко Видодо. Саммит G20 состоится в ноябре. Местом проведения мероприятия станет Бали.

«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — привело агентство слова главы Индонезии. Видодо также указал, что саммит «Большой двадцатки» посетит и председатель КНР Си Цзиньпин.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре, который состоялся между Путиным и Видодо. Лидеры двух стран затронули вопрос глобальной продовольственной безопасности.

«С учетом председательства Индонезии в „Группе двадцати“ затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре этого года», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Bloomberg писало, что около половины стран «Большой двадцатки» не поддерживают желание США изолировать Россию от международного сообщества. Лидеры богатейших стран столкнулись с нежеланием остальных государств вводить антироссийские санкции. Объяснения этому авторы материала нашли в исторических связях с российскими партнерами, а также в опасениях за экономику собственной страны или попросту в недоверии.