Порядка половины стран «Большой двадцатки» не хотят изолировать Россию от мира. По данным Bloomberg, многие лидеры не желают рисковать связями с Москвой, а также экономикой собственных государств. Более того, специалисты уверены, что периферийные страны устали терпеть неудобства и однополярному миру приходит конец. План Запада по дестабилизации России за счет санкций все ближе к провалу.

Половина стран G20 против изоляции РФ

Около половины стран «Большой двадцатки» (G20) не поддерживают желание США изолировать Россию от международного сообщества. К такому выводу пришло агентство Bloomberg. По его данным, лидеры богатейших стран столкнулись с нежеланием остальных государств вводить санкции против РФ. Это объясняется историческими связями с российскими партнерами, опасениями за экономику собственной страны или попросту недоверием.

В итоге реализация глобальных планов «Большой семерки» (G7) по установлению потолка цен на российскую нефть может быть крайне затруднена, ведь единства среди мировых лидеров уже нет. Об этом еще в июле заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пострадавшие от США страны обретают голос

Отказ поддерживать изоляцию России — логичное решение глав государств. Фундаментально изменился мировой тренд: от глобализации к деглобализации. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Маркелов.

«Кто был ничем, тот станет всем». Прошу прощения за цитату. Периферия, которая, по сути, стала заложником глобализации, поднимается. Она имеет право уже громким коллективным голосом сказать: «США, мир уже точно не вернется к однополярности». <…> Это ключевой рывок, который происходит сегодня Сергей Маркелов.

Санкции против РФ скоро сойдут на нет

Количество стран, которые готовы публично заявить о своей позиции, растет. Именно поэтому все больше стран не поддерживают политику США и построение мира с целью удушения России. Из-за этого рушится план Запада по дестабилизации РФ с помощью санкций.

«По экономике уже ключевые вещи начинают откатываться. Это очевидные вещи. Не за горами пересмотр нефтегазового тренда. Уже начался откат по титану, удобрениям, продуктам питания <…> Нарушения этих цепочек Запад теперь сам будет преодолевать, снова восстанавливать все это и тратить в десятки раз больше денег, чем было изначально. Уже даже самые спокойные люди, занимающиеся наукой в США и Европе, говорят, что санкции пошли во вред им самим. Если раньше это называли выстрелом в ногу, то теперь лидеры серьезных держав говорят о выстреле в мозг», — пояснил Маркелов.

Он считает, что начнется все с объединения периферийных стран, которые пострадали от глобализации, а затем подтянутся и другие. Речь идет о Южной Америке, Африке, Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке, Ближнем Востоке.