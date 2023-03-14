14 марта 2023, 16:39
Путин посетил Улан-Удэнский авиазавод
Путин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский авиационный завод, который производит вертолеты. Главе государства продемонстрировали фюзеляжи новых моделей Ми-171А3 и Ка-226.54.
На встрече с работниками предприятия Путин отметил, что техника из Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка расширяется.
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Путину показали цех агрегатной сборки и тренажер вертолета Ми-171А2. Президент побывал в цехе окончательной сборки и пообщался с рабочими завода.
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Вместе с главой государства завод осмотрели вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Улан-Удэнский авиационный завод считается одним из ведущих российских производителей вертолетной техники. Предприятие открылось в 1939 году.
Во вторник Путин прибыл с рабочим визитов в Улан-Удэ.
Владимир Путин
Бурятия
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