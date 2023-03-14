14 марта 2023, 16:13
Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ
Президент Путин прибыл с рабочим визитом в Бурятию
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ с рабочим визитом. В его программе посещение авиационного завода и проведение совещания, посвященного развитию дальневосточных городов. Об этом сообщил ТАСС.
Планируется, что совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, члены правительства, губернаторы и главы крупных российских компаний в нем участие по видеосвязи.
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Президент также запланировал встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
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Путин посещал республику почти шесть лет назад, в августе 2017 года. Визит был связан с вопросами ликвидации последствий масштабных природных пожаров, которые вспыхнули в регионе.
В середине февраля российский лидер побывал с рабочим визитом в Архангельской области. Он провел в регионе совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
Владимир Путин
Бурятия
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