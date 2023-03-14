Власть 14 марта 2023, 16:13 Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ Президент Путин прибыл с рабочим визитом в Бурятию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ с рабочим визитом. В его программе посещение авиационного завода и проведение совещания, посвященного развитию дальневосточных городов. Об этом сообщил ТАСС.

Планируется, что совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, члены правительства, губернаторы и главы крупных российских компаний в нем участие по видеосвязи.

Реклама

Президент также запланировал встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Реклама

Путин посещал республику почти шесть лет назад, в августе 2017 года. Визит был связан с вопросами ликвидации последствий масштабных природных пожаров, которые вспыхнули в регионе.

В середине февраля российский лидер побывал с рабочим визитом в Архангельской области. Он провел в регионе совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса.