Власть 01 сентября 2023, 22:52 Путин посетил село предков в Тверской области Песков ракссказал о посещении Путиным села его предков в Тверской области

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Президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области. Там глава государства посетил родные места его предков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Да, это действительно так», — ответил Песков на вопрос журналистов о поездке главы государства в этот регион.

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По словам Пескова, Путин решил посетить свои родные места после посещения «Сенежа».

«Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях», — добавил Песков.

До этого в социальных сетях и Telegram-каналах Тверской области появились видеозаписи, на которых президент России вышел из кортежа пообщаться с местными жителями. В комментариях отмечалось, что видео сняты в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области.

В День знаний Путин также посетил мастерскую управления «Сенеж», которая находится в городском округе Солнечногорск. Ректор Андрей Бетин провел главе государства импровизированную экскурсию по макету кампуса.

В мастерской управления «Сенеж» Путин встретился с 30 школьниками. Президент провел для них открытый урок «Разговор о важном», отметили «Известия».