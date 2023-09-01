01 сентября 2023, 22:52
Путин посетил село предков в Тверской области
Песков ракссказал о посещении Путиным села его предков в Тверской области
Президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области. Там глава государства посетил родные места его предков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
«Да, это действительно так», — ответил Песков на вопрос журналистов о поездке главы государства в этот регион.
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По словам Пескова, Путин решил посетить свои родные места после посещения «Сенежа».
«Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях», — добавил Песков.
До этого в социальных сетях и Telegram-каналах Тверской области появились видеозаписи, на которых президент России вышел из кортежа пообщаться с местными жителями. В комментариях отмечалось, что видео сняты в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области.Это не первый визит Путина в село. В 2011 и 2016 годах он посещал рождественские службы в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Глава государства рассказывал, что там крестилась его мать Мария Ивановна. Также на старом кладбище села находится могила бабушки президента России Елизаветы Алексеевны Шеломовой.
В День знаний Путин также посетил мастерскую управления «Сенеж», которая находится в городском округе Солнечногорск. Ректор Андрей Бетин провел главе государства импровизированную экскурсию по макету кампуса.
В мастерской управления «Сенеж» Путин встретился с 30 школьниками. Президент провел для них открытый урок «Разговор о важном», отметили «Известия».
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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