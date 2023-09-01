Власть 01 сентября 2023, 20:51 Путин удивился размерам мастерской управления «Сенеж» Президент Путин ознакомился с работой мастерской управления «Сенеж» РИА «Новости»

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Расположенную в городском округе Солнечногорск мастерскую управления «Сенеж» в День знаний посетил президент России Владимир Путин. Как сообщил ТАСС, импровизированную экскурсию по макету кампуса российскому лидеру провел ректор Андрей Бетин.

Он пояснил, что педагоги, наставники и мастера живут в четырех корпусах. В каждом номере есть отдельный кабинет, где можно готовиться к занятиям. Обедают сотрудники в специально оборудованном ресторане.

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«У вас тут прямо целый город! Не ожидал даже», — удивился президент России.

Главный корпус представляет собой здание с уникальным архитектурным решением. Внутри нет коридоров, а из центра отходят лучи, которые ведут в аудитории. В центре расположился главный зал, рассчитанный на 780 посадочных мест.

Ректор Бетин рассказал, что зал получил название «Агора». Сейчас он находится на стадии обустройства, которое закончат до конца года.

Как сообщили «Известия», в мастерской управления «Сенеж» президент России Владимир Путин встретился с 30 школьниками, для которых провел открытый урок «Разговор о важном». Глава государства ответил на вопросы учеников, которые касались разных сфер.

В частности, Путин признался, что реализация в жизни и посвящение себя семье и стране приносит человеку счастье. Он пояснил, что испытывать удовольствие от своей деятельности очень важно, как и признание, чтобы иметь обратную связь с окружающими тебя людьми.