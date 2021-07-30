Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Документ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что главная цель комиссии — наладить взаимодействие между госорганами и сотрудниками науки, культуры, образования. Работа комиссии коснется вопросов, связанных с историей, правдивыми фактами, сохранением памяти.

Члены комиссии будут следить за тем, чтобы никто не пытался сослаться на несуществующие события в истории, не пробовал подделывать сведения из прошлого. Новую комиссию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

Ранее на сайте Кремля появилась статья, написанная президентом, «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Владимир Путин напомнил о важнейших вехах истории украинского государства, а также о том, насколько тесными во все времена были связи между Киевом и Москвой. Президент отметил: он надеется, что руководство Украины обратит внимание на эту статью, внимательно прочтет ее и задумается о наследии своей страны.