На Украине должны воспринять всерьез опасения, выраженные президентом РФ Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер выразил надежду, что украинское руководство ознакомится с ее содержанием.

Путин в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что ожидает поднятия Украиной исторических документов после прочтения статьи.

Президент России давно думал написать подобный материал, ведь ситуация все сильнее требует пересмотра отношений с ближайшими странами-соседями. Глава государства отметил, что в ежедневном потоке дел люди редко задумываются о том, что происходит между государствами в современности и какие у этого были предпосылки. Путин допустил, что руководство Украины воспримет его статью всерьез.

«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут о чем здесь поговорить. Когда я говорю „они“, имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», — сказал президент.

Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин обратил отдельное внимание, что культурное наследие двух стран неразделимо. Те стены, которые возникли между Москвой и Киевом в последние годы, стали общей большой бедой.

Запад в 2014 году, указал Путин, открыто вмешался в деятельность официального Киева и повлиял на государственную политику Украины. Владимир Путин напомнил, как много было достигнуто за годы активного сотрудничества Киева и Москвы, и к какому упадку на Украине привело резкое охлаждение отношений. Путин подчеркнул, что настоящая суверенность Украины исторически возможна именно в партнерстве с Россией.