24 марта 2023, 04:07
Путин поручил проработать меры по использованию бумажной упаковки вместо пластика
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, предусматривающие увеличение доли использования бумажной упаковки вместо пластиковой. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, <…>; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», — говорится в тексте поручения.
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Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
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Минпромторг выступил за запрет импорта некоторых товаров из пластика. Их хотят заменить аналогами из биоразлагаемых материалов. В перечень попали 28 товаров, среди которых — контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки. Предварительно предстоит оценить жизнеспособность альтернатив и доступность их производства в России.
Владимир Путин
Пластик
Экология
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