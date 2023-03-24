Власть 24 марта 2023, 04:07 Путин поручил проработать меры по использованию бумажной упаковки вместо пластика freepik

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, предусматривающие увеличение доли использования бумажной упаковки вместо пластиковой. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, <…>; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», — говорится в тексте поручения.

Реклама

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Реклама

Минпромторг выступил за запрет импорта некоторых товаров из пластика. Их хотят заменить аналогами из биоразлагаемых материалов. В перечень попали 28 товаров, среди которых — контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки. Предварительно предстоит оценить жизнеспособность альтернатив и доступность их производства в России.