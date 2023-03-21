21 марта 2023, 03:22
Импорт товаров из пластика предложили запретить в России
Минпромторг выступил за запрет импорта 28 видов товаров из пластика
Минпромторг выступил за запрет импорта некоторых товаров из пластика. Их хотят заменить аналогами из биоразлагаемых материалов. Об этом сообщили «Известия».
Всего в перечень попали 28 товаров, среди которых оказались контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки.
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Сейчас министерство проводит консультации с представителями бизнес-сообщества и соответствующих организаций по вопросам перехода на альтернативы в различных областях одноразовой продукции.
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Специалисты хотят оценить жизнеспособность альтернатив, доступность их производства в России и готовность компаний инвестировать в конверсионные технологические линии, производящие как упаковку, так и конечные потребительские товары.
«Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны», — говорится в материале.
В случае полного запрета пластика у ряда компаний могут возникнуть трудности, ведь они не смогут полностью и быстро заместить импортные поставки необходимого материала. В таком случае цены поднимутся на 20-25%. Сильнее всего это повлияет на отрасли связанные с доставкой еды.
Ранее Минпромторг создал сервис импортозамещения, помогающий найти предпринимателям нужных партнеров. В нем можно разместить предложения о поставке продукции, направить бизнес-предложение или оставить запрос на приобретение товаров без участия посредников. Сервисом воспользовались свыше четырех тысяч заказчиков, а число поставщиков достигло 38 тысяч.
Минпромторг РФ
Пластик
Импортозамещение
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