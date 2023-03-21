Общество 21 марта 2023, 03:22 Импорт товаров из пластика предложили запретить в России Минпромторг выступил за запрет импорта 28 видов товаров из пластика РИА «Новости»

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Минпромторг выступил за запрет импорта некоторых товаров из пластика. Их хотят заменить аналогами из биоразлагаемых материалов. Об этом сообщили «Известия».

Всего в перечень попали 28 товаров, среди которых оказались контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки.

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Сейчас министерство проводит консультации с представителями бизнес-сообщества и соответствующих организаций по вопросам перехода на альтернативы в различных областях одноразовой продукции.

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Специалисты хотят оценить жизнеспособность альтернатив, доступность их производства в России и готовность компаний инвестировать в конверсионные технологические линии, производящие как упаковку, так и конечные потребительские товары.

«Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны», — говорится в материале.

В случае полного запрета пластика у ряда компаний могут возникнуть трудности, ведь они не смогут полностью и быстро заместить импортные поставки необходимого материала. В таком случае цены поднимутся на 20-25%. Сильнее всего это повлияет на отрасли связанные с доставкой еды.

Ранее Минпромторг создал сервис импортозамещения, помогающий найти предпринимателям нужных партнеров. В нем можно разместить предложения о поставке продукции, направить бизнес-предложение или оставить запрос на приобретение товаров без участия посредников. Сервисом воспользовались свыше четырех тысяч заказчиков, а число поставщиков достигло 38 тысяч.