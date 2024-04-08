Власть 08 апреля 2024, 23:22 Путин поручил продлить метро Петербурга до аэропорта Пулково РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать, как организовать скоростное транспортное сообщение между Санкт-Петербургом и аэропортом Пулково. Документ об этом опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково», — указали в документе.

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Кабмин и власти Петербурга определят сроки строительства указанных объектов, а также им предстоит просчитать объемы финансирования этого процесса и его источники

Доклад о результатах работы представят до 15 июня. Ответственными назначили председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее Путин поручил создать мобильные приложения для мотивации россиян к занятиям спортом.