08 апреля 2024, 18:58
Россиян привлекут к спорту через цифровые платформы
Путин поручил разработать систему мотивации к занятиям спортом в России
Президент Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан России к занятиям спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.
«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — указали в документе.
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Создание цифровых платформ необходимо предусмотреть при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.
Доклад по реализации поручения предоставят не позже 1 сентября 2024 года.
Ранее Путин поручил правительству РФ решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда.
Кремль
Россия
Владимир Путин
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