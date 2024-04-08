Общество 08 апреля 2024, 18:58 Россиян привлекут к спорту через цифровые платформы Путин поручил разработать систему мотивации к занятиям спортом в России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан России к занятиям спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», — указали в документе.

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Создание цифровых платформ необходимо предусмотреть при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Доклад по реализации поручения предоставят не позже 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда.