Армия 15 марта 2023, 16:29 Спецназовцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР Росгвардия сообщила об обнаружении схрона оружия ВСУ в ЛНР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спецназовцы Росгвардии в ходе проведения специальных мероприятий в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами в одном из недостроенных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии

«Учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие и боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта», — уточнили в ведомстве.

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В тайнике спецназовцы обнаружили стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1700 патронов. Кроме того, в заброшенном доме неизвестные спрятали самодельное взрывное устройство.

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В конце февраля бойцы Росгвардии помогли предотвратить диверсию в ДНР. Тогда в тайнике нашли емкости с горючими веществами, осколочные минометные мины и другие боеприпасы.

Спецназовцы обезвредили опасные находки накладным зарядом, соблюдая все меры безопасности.