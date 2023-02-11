Власть 11 февраля 2023, 08:07 Путин поручил правительству выделить 15 миллиардов рублей на перевод котельных на биотопливо Путин дал поручение направить миллиарды рублей на перевод котельных с мазута на пеллеты МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, которое прошло в Архангельской области, поручил правительству выделить 15 миллиардов рублей на обновление муниципальных котельных. Об этом сообщил РБК.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пеллеты», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, Минфин знает об этой идее, и источник выделения средств имеется. Путин отметил, что из-за санкций российские лесопромышленные предприятия столкнулись с серьезными проблемами, деревообрабатывающая отрасль снизила свои показатели. Поэтому им нужно помочь, подчеркнул он.

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При этом глава Минпромторга России Денис Мантуров подтвердил, что получаемое из древесных отходов биотопливо изготовлялось в основном для экспорта на европейские рынки, но из-за санкций образовался избыток мощностей.

«Мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных мазутных котельных на этот экологичный вид биотоплива. Необходимое оборудование у нас производится», — отметил он.

Глава государства остался доволен визитом Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области. По его словам, это предприятие является самым современным в стране, которое даст фору своим конкурентам в любой стране.