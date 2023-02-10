Власть 10 февраля 2023, 16:35 Путин назвал самое современное российское предприятие Путин: Устьянский лесопромышленный комплекс даст фору своим конкурентам в любой стране Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин приехал на лесопильный цех и семеноводческий центр Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК) в Архангельской области. Он назвал это предприятие самым современным в стране.

Глава государства признался, что не пожалел о поездке. Путин бывал на подобных предприятиях как в России, так и за рубежом. Он отметил, что получил удовольствие, познакомившись с работой УЛК в 100 с лишним гектар.

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«Самое современное предприятие. Думаю, что даст фору своим конкурентам в любой стране мира, которые занимаются этим видом деятельности», — заверил президент.

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Во время экскурсии по предприятию российский лидер поднялся в современную операторскую цеха, посетил семеноводческий центр. Ему показали образцы готовых продуктов: досок, обработанных щеп и другие. Путину продемонстрировали ростки ели и сосны, которые вырастили специалисты семеноводческого центра. Гендиректор предприятия попросил президента оставить свой автограф. На одной из дощечек глава государства написал: «Все удивительно по-хозяйски! Удачи!», сообщил ТАСС.