Общество 19 апреля 2024, 11:59 Путин указал на позитивные изменения в сфере здравоохранения Путин: позитивные изменения в здравоохранении зафиксировали во всех регионах Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Позитивные изменения в области здравоохранения отмечаются во всех регионах, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственной речи для заседания расширенной коллегии Минздрава, сообщило РИА «Новости».

Тест обращения российского лидера на встрече зачитала вице-премьер Татьяна Голикова. Путин отметил, что во всех регионах страны появляются новые детские больницы, реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры.

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«Создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование», — добавил он.

Глава государства также обратился к Минздраву с просьбой оказывать поддержку регионам во время модернизации первичного звена здравоохранения. Он назвал повышение продолжительности жизни важнейшим приоритетом России и указал на необходимость применять в медицине самые современные и высокотехнологические методы.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — заключил российский лидер.

Ранее в России расширили перечень жизненно важных препаратов, цены на которые регулируются государством. В обновленный список вошли лекарства для лечения вирусных и бактериальных инфекций.