Путин поручил обсудить выплаты по миллиону рублей жителям ДФО на жилье при одном условии

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в один миллион рублей на приобретение жилья жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении проживающим на территории ДФО семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере одного миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории округа. Предварительно, выплата должна быть направлена на приобретение жилья на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.

В начале сентября Владимир Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он объяснил это тем, что нужно обеспечить связанность территории и свободное передвижение россиян по регионам. Глава государства уточнил, что льготные билеты должны быть доступны для жителей всего Дальнего Востока в течение года.