Президент Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока

В России должна появиться система автоматического субсидирования авиационных билетов для жителей Дальнего Востока. Ее поручил создать президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Все граждане РФ — все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования», — приводит ТАСС слова главы государства.

Путин подчеркнул, что льготные билеты должны быть доступны для жителей всего Дальнего Востока в течение года. По его словам, вопрос субсидируемых перелетов нужно держать на постоянном контроле. Также президент назвал недопустимой ситуацию, когда в некоторых регионах ДФО были сбои с льготными полетами в европейскую часть страны.

Восточный экономический форум проходит в эти дни на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В мероприятии принимают участие более 50 стран.