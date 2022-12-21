Власть 21 декабря 2022, 17:06 Путин поручил использовать данные о НАТО для подготовки российских войск Президент Путин предложил использовать тактику НАТО для улучшения армии России РИА «Новости»

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Полученные данные о средствах и силах НАТО, применяемых в ходе специальной военной операции, требуют дополнительного изучения. Эту информацию можно успешно использовать для повышения боевой способности российских войск. С таким заявлением в ходе заседания коллегии Минобороны выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил министерству оборону и Генеральному штабу Вооруженных сил России включить полученные данные в программу подготовки войск.

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«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил», — дал поручение президент.

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Путин отметил, что российская армия уже получила большой боевой опыт в ходе специальной военной операции, поэтому все навыки нужно систематизировать и использовать для дальнейшего обучения военных и проведения тренировок.

Президент России отметил, что использование военного потенциала стран НАТО против российской армии не сказалось на ее продвижении. Путин подчеркнул, что военные продолжают выполнения поставленных задач, не теряя мужества и стойкости.