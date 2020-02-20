Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы

Безопасность мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должна быть на высшем уровне. ФСБ предстоит серьезная работа по подготовке к празднованию 9 Мая.

Распоряжения по поводу Дня Победы силовики получили от президента России Владимира Путина, уточнило РИА «Новости».

Глава государства заметил, что ведомство должно оперативно пресекать все призывы к насилию и агрессии. Для этого необходимо работать с представителями разных поколений, общественными объединениями и СМИ.

Путин также обратил внимание на «разрушительную опасность» радикализма.

«Нужно четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития России», — заключил президент.

Лидеры многих стран уже сообщили, что намерены приехать в Москву на празднование 75-летнего юбилея Победы. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп. Хочет посетить российскую столицу и председатель КНР Си Цзиньпин