    10 февраля 2020, 10:24

    Председатель КНР планирует приехать в Москву на День Победы

    Анастасия Кременчугская

    Си Цзиньпин, председатель КНР, хочет посетить Москву. Китай уже подтвердил его намерения. Об этом написал RT со ссылкой на посла России в КНР Андрея Денисова.

    Си Цзиньпин намерен посетить торжество в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, об этом написало ИА Nation News.

    Посол заявил, что к маю ситуация с коронавирусом нормализуется, и председатель сможет совершить визит в столицу России. Китайская сторона также подтвердила эту информацию.