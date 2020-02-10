Председатель КНР планирует приехать в Москву на День Победы

Си Цзиньпин намерен посетить торжество в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, об этом написало ИА Nation News.

Посол заявил, что к маю ситуация с коронавирусом нормализуется, и председатель сможет совершить визит в столицу России. Китайская сторона также подтвердила эту информацию.