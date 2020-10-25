Путин поразился упорству американцев, которые обвиняют Россию во вмешательстве в дела США

Владимир Путин заявил, что не понимает упорства американцев, которые продолжают обвинять Россию во вмешательстве в дела США. При этом они не находят и не предъявляют никаких доказательств.

Все расследования США и других стран Запада о вмешательстве России во внутренние дела других государств ни к чему толком не привели.

«Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств вмешательства России», — пояснил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

В сфере кибербезопасности нужно установить общие правила и строго их придерживаться, считает президент. Россия не предлагает ничего такого, что не соответствовало бы и интересам стран Запада. Необходимо скорее начать переговоры и определить, как будет контролироваться исполнение договоренностей. Тогда уже никто необоснованно не обвинит другого во вмешательстве во внутренние дела.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия довольна сотрудничеством с США по противодействию терроризму. Американские партнеры регулярно предоставляют информацию, которая помогает предотвращать теракты в России.