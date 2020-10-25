Владимир Путин заявил, что сотрудничество с США по противодействию терроризму идет успешно. По словам президента, Россия довольна этой взаимной помощью.

Путин рассказал, что сведения, полученные от американской разведки, уже помогали предотвратить теракты в России. За это президент в прошлом благодарил Дональда Трампа.

«Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства», — сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом глава государства отметил, что уровень сотрудничества мог бы быть еще выше, но в целом Россия довольна и тем, что есть.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорил, что Путин заинтересован в восстановлении более дружеских отношений с Западом, в частности с США. Также президент понимает разницу в риторике и курсе Трампа и Байдена. При этом Путин готов наладить отношения между с странами с любым президентом, за которого проголосуют американцы.