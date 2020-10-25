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    25 октября 2020, 14:02

    Россия довольна сотрудничеством с США по противодействию терроризму — Путин

    Ксения Басырова

    Владимир Путин заявил, что сотрудничество с США по противодействию терроризму идет успешно. По словам президента, Россия довольна этой взаимной помощью.
    Россия довольна сотрудничеством с США по противодействию терроризму — Путин

    Путин рассказал, что сведения, полученные от американской разведки, уже помогали предотвратить теракты в России. За это президент в прошлом благодарил Дональда Трампа.

    «Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства», — сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    При этом глава государства отметил, что уровень сотрудничества мог бы быть еще выше, но в целом Россия довольна и тем, что есть.

    Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорил, что Путин заинтересован в восстановлении более дружеских отношений с Западом, в частности с США. Также президент понимает разницу в риторике и курсе Трампа и Байдена. При этом Путин готов наладить отношения между с странами с любым президентом, за которого проголосуют американцы.