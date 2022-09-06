Путин попросит МИД изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов | 360°

Власть 06 сентября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber Путин попросит МИД изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов Президент Путин назвал возможным установление безвизового режима для иностранных туристов Pixabay

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Президент Владимир Путин заявил, что МИД следует проработать вопрос выдачи виз иностранным туристам, не основываясь на принципе взаимности. Так он прокомментировал предложение главы Ростуризма Зарины Догузовой рассмотреть выдачу документов для туристов из недружественных стран, сообщило РИА «Новости».

По словам главы государства, этот вопрос следует поручить Министерству иностранных дел. По словам Путина, не стоит цепляться за принцип взаимности в сфере туризма.

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«Я знаю, общий принцип у МИД — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет», — отметил президент.

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Члены Еврокомиссии приняли предложение об остановке действия упрощенного визового режима с Россией. В Европе выступили за усложнение процесса выдачи виз россиянам, а вступить в силу изменения могут уже 12 сентября.

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