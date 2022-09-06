Еврокомиссия остановит действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября | 360°

Важное 06 сентября 2022, 16:12 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:43) Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия остановит действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября ЕК решила отменить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября ConvertKit/Unsplash. com

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Еврокомиссия утвердила предложение об остановке действия упрощенного визового режима с Россией. Изменения могут вступить в силу 12 сентября.

Члены Еврокомиссии утвердили предложение об остановке действия упрощенного визового режима с Россией. По словам еврокомиссара, сейчас у россиян около миллиона многоразовых шенгенских виз, сообщил ТАСС.

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В ЕК отметили, что страны Евросоюза получат возможность отказывать во въезде россиянам, угрожающим «безопасности этих стран и ЕС». Выдачу виз решили сделать более сложной для простых граждан России, а вот для «студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества» РФ эту процедуру предложили упростить.

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Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что визы россиян являются предварительным условием для въезда в Евросоюз, но не гарантией этого. Граждан России могут не пустить европейские пограничники, добавил он.

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