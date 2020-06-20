Путин попросил не облагать налогом выплаты медикам

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса. А все выплаты им не станут облагаться налогом. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с медработниками накануне их профессионального праздника в режиме видеоконференции.

«В период серьезных испытаний вы мужественно выполняете свой долг», — отметил он.

По словам главы государства, отечественным медикам удалось свести к минимуму потери от коронавируса. Болезнь не пощадила врачей, поэтому глава государства назвал их настоящими героями.

Кроме того, российский лидер заявил, что все выплаты медикам за особые условия труда не будут облагаться налогом.

«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми», — отметил Путин.

Помимо этого, необходимо решить вопрос с отпусками. Президент добавил, что многие медики откладывают и переносят планы на летний отдых.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпал на 21 июня. В этот день профессиональный праздник отмечают не только российские специалисты, но и врачи Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

Ранее капитаны российских футбольных клубов записали видеообращение с благодарностью врачам. Они сказали медикам спасибо за возвращение футбола, многочасовые дежурства и своевременную помощь. Академик РАН Генрих Софронов тоже похвалил мужество и профессионализм медиков, которые проявили себя лучшим образом за время пандемии.