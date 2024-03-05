Власть 05 марта 2024, 18:57 «Мы не спрашиваем». Путин высказался о финансировании регионов Путин: регионы должны самостоятельно решать, куда направить федеральные средства РИА «Новости»

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Регионы сами решают, куда направлять выделяемые из федерального бюджета деньги. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с аграриями в Ставропольском крае, написало РИА «Новости».

«Это региональный уровень ответственности, потому что даже когда мы даем из федерального бюджета деньги, трансферты даем, мы не спрашиваем регион, куда он их хочет направить. Это решает сам регион», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, касающийся проблем с дорогами в Ставрополье.

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За шесть лет Ставропольский край получил около 15 миллиардов рублей, отметил глава региона Владимир Владимиров. Дорожный фонд края вырос до 19 миллиардов.

Во время встречи Путин также рассказал о дефиците агрономов, который возник из-за быстрого развития агропромышленной отрасли. По словам президента, за последние годы в этой сфере многое изменилось. Сейчас сельхозпродукция России поступает в 150 стран мира. Несмотря на все сложности, рынок расширяется.

Путин 5 марта прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, робота для сбора овощей и распределительно-сортировочный цех, а также пообщался за обедом с сотрудниками предприятия.