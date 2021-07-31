Путин пообещал помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Речь шла о ситуации с лесными пожарами в Турции.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Кремля. Политики назвали важным взаимодействие стран в борьбе со стихией. Путин отметил, что правительство России продолжит помогать Турции. Эрдоган выразил ему благодарность за поддержку.

Также лидеры положительно оценили итоги прошедшего заседания межправительственной комиссии.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Эрдоган объявил зоной бедствия регионы Турции, в которых произошли лесные пожары. В их число вошли Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате возгораний погибли четыре человека, пострадали 183 человека. В данный момент 88 очагов возгорания из 98 локализованы.