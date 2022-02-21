Путин пообещал показать Украине настоящую декоммунизацию

Россия готова продемонстрировать Украине последствия декоммунизации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Глава государства отметил, что Владимир Ленин является настоящим автором и архитектором современной Украины. Этот факт, по его словам, легко подтверждается архивными документами. Путин также подчеркнул, что после образования Советской Украины Ленин начал принимать «жесткие директивы» по Донбассу. Они, по словам главы государства, «втиснули» его в состав Украины.

«А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что Россия готова показать миру, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Страна не будет останавливаться на полпути, отметил он.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен подписать указ о признании ЛДНР. Об этом Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии, сообщили в Кремле.