Москва сделает все, чтобы покарать виновников убийства участников акции в Одессе в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения к гражданам страны, посвященного вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам главы российского государства, радикалы, захватившие власть на Украине, организовали преследования и террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. В число несогласных попали ряд политиков, журналистов и общественных деятелей. Им пришлось столкнуться с издевательствами и публичными унижениями.

В этой связи город захлестнула волна погромов и насилия, а также серия громких безнаказанных заказных убийств.

Описанные события произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Радикалы «Правого сектора»* напали на палаточный лагерь, где сторонники федерализации Украины собирали подписи за проведение референдума и придания русскому языку статуса государственного. Они попытались укрыться в Доме профсоюзов, радикалы окружили его и подожгли. Погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.