Путин пока не станет переносить поездку в Китай из-за коронавируса

Владимир Путин приедет в Китай во второй половине 2020 года. Распространение нового коронавируса на сроки визита российского лидера не повлияет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что планы Путина пока остаются неизменными. Слова официального представителя Кремля привел «Интерфакс».

«2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента», — сказал Песков, подтвердив намерение главы РФ посетить Китай.

Визит российского лидера анонсировали и в МИД КНР. Пресс-секретарь Путина его подтвердил, однако конкретную дату называть не стал.

СМИ предположили, что поездку главы государства в Китай могут перенести из-за коронавируса, который бушует в стране и уже распространился за ее пределы. Заразились уже более 20 тысяч человек, умерли — 426. Для создания вакцины от 2019-nCoV России требуется живой штамм вируса. Пекин пока не предоставил его Москве.