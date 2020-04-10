    10 апреля 2020, 17:49

    Путин поговорил с Трампом по телефону. Президенты обсудили сделку ОПЕК+

    Алена Пинаева

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Кремле.

    Главной темой разговора стала ситуация на нефтяном рынке и сокращение объемов добычи сырья в рамках ОПЕК+. Президенты двух стран обсудили двусторонние договоренности.

    «Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках „ОПЕК плюс“ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран», — говорится на сайте Кремля.

    Президенты России и США договорились продолжать совместные консультации по вопросам нефти.

    Помимо этого, Путин и Трамп обсудили вопросы, связанные с пандемией и оценили меры, которые предпринимаются в России и США.

    Также главы государств затронули и сотрудничество в космосе.

    В Кремле отмечают, что телефонный звонок состоялся по инициативе американской стороны.

    Ранее Владимир Путин отметил совместную работу России и США в вопросах на мировых рынках. Он анонсировал переговоры с партнерами по теме цен на нефть.