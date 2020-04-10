Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Глава государства отметил совместную работу России и США не только в космической отрасли, но и в вопросах на мировых рынках.

«Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами — не хочется об этом говорить, но приходится — имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках», — рассказал Путин.

Он напомнил о телефонных переговорах на тему нефти с Дональдом Трампом накануне и подчеркнул, что обсуждение еще не закончилось.

Главы государств России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии провели телефонный разговор. Темой стала нефтяная сделка ОПЕК+. В Кремле подчеркнули настрой государств на координацию действий.

9 апреля состоялась видеоконференция ОПЕК+. Практически все ее участники согласились с мая сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Предложение не поддержала только Мексика.