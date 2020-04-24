    24 апреля 2020, 12:01

    Получить гражданство РФ стало проще

    Александра Ломейко

    Процедуру получения гражданства РФ сделали менее сложной. Теперь стать россиянином будет проще. Закон уже подписал президент России Владимир Путин.
    Получить гражданство РФ стало проще

    Теперь иностранцы смогут подать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от уже имеющегося, отмечено в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

    До принятия закона граждане других государств должны были подтвердить, что заявили об отказе от имеющегося гражданства в своей стране. Нововведение исключило это требование.

    Для желающих получить российский паспорт предложили исключить требование о проживании в РФ в течении трех лет и подтверждении наличия законного заработка. Это касается совершеннолетних лиц без гражданства, если у них было гражданство СССР, или они жили или до сих пор живут в бывших союзных государствах без получения там гражданства.

    Аналогичным образом закон будет действовать и в отношении иностранцев, которые состоят в браке с россиянином при условии проживания в РФ и наличия общих детей. Послабления коснутся и тех, у кого хотя бы один из родителей живет в России и является ее гражданином.

    Получить российское гражданство по упрощенному порядку смогут жители Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. У них должен быть действительный вид на жительство. Соблюдать установленный срок проживания в РФ при этом необязательно.