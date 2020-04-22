Политолог оценил планы Белоруссии упростить получение гражданства

Дзермант напомнил, что до последнего времени в Белоруссии было одно из самых жестких законодательств в отношении получения гражданства. Специалист заметил, что в республику прибывает все больше иностранцев. Они живут в Белоруссии, учатся, работают, покупают недвижимость. По мнению политолога, именно на таких людей и направлены послабления.

«Причем, по сути, все государства-соседи дают какую-то либералицазию в этом плане, стараются сохранить как можно больше людей у себя, привлечь из других государств, чтобы демографически не проседать. Думаю, что Беларусь посмотрела на этот опыт и решила идти подобным путем», — предположил собеседник информагентства.