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    14 июля 2022, 12:58

    Путин подписал закон об иноагентах в России

    Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов

    Антон Ишбульдин

    Нормы законодательства об иноагентах в России обобщили. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Путин подписал закон об иноагентах в России

    Федеральный закон называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

    Вместо четырех существующих введут один обобщенный реестр иноагентов. Создадут еще один перечень для аффилированных с ними лиц — на них такие предусмотренные для признанных иноагентами ограничения распространяться не будут.

    Иноагентам запретят преподавательскую, просветительскую, и воспитательную деятельность несовершеннолетних, а также не позволят инвестировать в стратегически важные для безопасности и обороны страны компании. Закон вступит в силу 1 декабря.

    В реестр иноагентов внесли рэпера Моргенштерна. Он попытался оспорить решение, но суд отклонил иск исполнителя.