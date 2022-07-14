Путин подписал закон об иноагентах в России

Нормы законодательства об иноагентах в России обобщили. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Вместо четырех существующих введут один обобщенный реестр иноагентов. Создадут еще один перечень для аффилированных с ними лиц — на них такие предусмотренные для признанных иноагентами ограничения распространяться не будут.

Иноагентам запретят преподавательскую, просветительскую, и воспитательную деятельность несовершеннолетних, а также не позволят инвестировать в стратегически важные для безопасности и обороны страны компании. Закон вступит в силу 1 декабря.

В реестр иноагентов внесли рэпера Моргенштерна. Он попытался оспорить решение, но суд отклонил иск исполнителя.