13 июля 2022, 17:39
Суд отказался исключать Моргенштерна из списка иноагентов
Суд отклонил иск Моргенштерна об исключении артиста из реестра иноагентов
Включение скандально-известного рэпера Алишера Моргенштерна* в список иноагентов признали законным, сообщил ТАСС. Такое решение вынесли в Замоскворецком районном суде Москвы.
Музыкант пытался оспорить внесение себя Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Суд отклонил доводы исполнителя.
Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме
Замоскворецкий суд Москвы
Певца внесли в реестр в начале мая. Несколько месяцев он находился за границей, а в начале июля вернулся в Россию.
* Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.