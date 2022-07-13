Суд отказался исключать Моргенштерна из списка иноагентов

Включение скандально-известного рэпера Алишера Моргенштерна* в список иноагентов признали законным, сообщил ТАСС. Такое решение вынесли в Замоскворецком районном суде Москвы.

Музыкант пытался оспорить внесение себя Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Суд отклонил доводы исполнителя.

Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме Замоскворецкий суд Москвы

Певца внесли в реестр в начале мая. Несколько месяцев он находился за границей, а в начале июля вернулся в Россию.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов.