Власть 24 июля 2023, 18:35 Путин подписал закон о запрете смены пола в России Президент России Путин подписал закон о запрете смены пола Kremlin.ru / CC BY 4.0 / Википедия

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Менять пол человека в России можно только по медицинским показателям. Законопроект подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сменившим пол нельзя будет усыновить детей. Кроме того, в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Изменения внесут в статью 16 Семейного кодекса.

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Нормы не будут распространяться на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.

Официальные лица России и общественники уже неоднократно указывали на необходимость защитить общество от западных трендов, концентрирующихся на разрушении семьи, в том числе смену пола, писал «Царьград».

Ранее Путин подписал закон, который закрепляет полномочия Министерства юстиции по контролю за иностранными агентами. Органы публичной власти, организации будут обязаны учитывать ограничения, которые накладывает статус иностранного агента.