Власть 24 июля 2023, 16:52 Путин утвердил закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами Путин подписал закон, разрешающий Минюсту проводить внеплановые проверки иноагентов Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет полномочия Министерства юстиции по контролю за иностранными агентами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон наделил Минюст полномочиями проводить госконтроль соблюдения законодательства иноагентами. Кроме того, документ дополнил ФЗ 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

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Теперь органы публичной власти, организации, должностные и физические лица при своей деятельности обязаны будут учитывать ограничения, которые накладывает статус иностранного агента. Действие или бездействие этих лиц не должно способствовать нарушению закона об иноагентах.

Документ предусматривает запрет на получение иностранными агентами государственной финансовой и имущественной помощи. Это правило касается творческой деятельности. Кроме того, Минюст получил полномочия проводить как плановые, так и внеплановые проверки иноагентов.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал признать иностранным агентом рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз. Активист обратился в прокуратуру, чтобы артиста проверили на дискредитацию российской армии.