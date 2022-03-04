Путин подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении санкционных мер за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев и лиц без гражданства. Информацию об этом опубликовали на сайте Кремля.

Он расширяет действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Раньше по закону возможность применения санкций была по отношению к гражданам США.

Нарушившим права россиян иностранцам, в частности, будет запрещено въезжать в Россию. Также у них арестуют финансовые и иные активы на территории страны, им будет нельзя заключать сделки с собственностью и инвестициями, а также распоряжаться имуществом на территории России, отметила газета «Известия».

Кроме того, в санкционные меры войдут приостановление полномочий этих граждан в советах директоров или иных органах управления организаций, которые зарегистрированы на территории РФ, и приостановление их деятельности в России.

Меры, как отмечается, могут быть применены к иностранцам за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, которые совершили преступления в отношении российских граждан, за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении них и необоснованное юридические преследование, а также за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы.

Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Он будет грозить и выступающим с призывом об антироссийских санкциях. После утверждения изменения появятся в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах России.