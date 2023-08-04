Власть 04 августа 2023, 17:44 Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний Президент России Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных отечественных компаний. Документ разместили на интернет-портале правовой информации.

Ставка повышенного налогообложения составит 10% от суммы превышения прибыли в период за 2021 и 2022 годы над финансовыми показателями за 2018 и 2019 годы. Произвести выплаты необходимо до 28 января 2024 года.

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Налогоплательщик должен самостоятельно посчитать сумму, которую ему предстоит внести в бюджет. Если перечислить ее с 1 октября до 30 ноября, то ставка налога сократится до 5%.

Плательщиками налога станут компании, средняя доналоговая прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей.

В документе также есть исключения. От налога освободят компании, созданные после 2020 года, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, средние и малые предприятия. Кроме того, в перечень вошли компании добычи угля и нефтегазового сектора, а также застройщики, реализующие проект с привлечением эскроу-счетов.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года. Благодаря инициативе государственный бюджет получит около 300 миллиардов рублей.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Арамидов назвал законопроект о налоге со сверхприбыли головоломкой с ручным управлением.