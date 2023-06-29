29 июня 2023, 19:41
«Как раковая опухоль». Законопроект о налогах на сверхприбыль назвали головоломкой с ручным управлением
Аналитик Адамов: госаппарат с налогами на сверхприбыль хочет захватить больше потоков
- 01В чем суть законопроекта о налогах на сверхприбыль
- 02Председатель Госдумы по финансовому рынку от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Аксаков: разовый платеж — оптимальный вариант
- 03Независимый аналитик, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамов: законопроект похож на головоломку с ручным управлением
Государственная дума приняла в первом чтении налоговый законопроект о разовом изъятии в бюджет у двух с половиной тысяч компаний. Депутаты предполагают «конфисковать» общую сумму минимум в 300 миллиардов рублей. В нижней палате парламента объяснили, что это не деньги, взятые из воздуха, а налог на сверхприбыль крупных предприятий. С чем связано принятие законопроекта и почему формулировки в нем — головоломка с ручным управлением, разбирался «360».
В чем суть законопроекта о налогах на сверхприбыль
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у двух с половиной тысяч крупных российских компаний.
Документ предполагает сборы в размере минимум 300 миллиардов рублей в виде налога на полученную ранее сверхприбыль, сообщил «Коммерсант». Все собранные средства направят в государственный бюджет.
Речь идет о двух законодательных актах: первый вводит в налоговый кодекс поправку о том, что федеральные законы могут устанавливать налоги разового характера, второй регулирует уже сам налог.
Формально закон может вступить в силу в 2024 году. Однако компании вправе внести сумму в этом году в виде обеспечительного платежа по ставке 5% в счет налога следующего года, отметили в пояснительной записке.
Раскрыть кошельки придется компаниям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один миллиард рублей.
Это не коснется малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельхозналога, компаний угольного и нефтегазового сектора, поскольку для них в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые конфискации.
Несколько фракций, в том числе КПРФ и «Новые люди», выступили против законопроекта. Они посчитали, что предлагаемая сумма изъятия в 300 миллиардов рублей — недостаточно.
Например, депутат КПРФ Денис Парфенов интересовался, почему хотят собирать лишь 1% от доходной части бюджета: по его словам, многие организации могут дать больше.
Несмотря на жаркую дискуссию, результаты голосования по законопроекту в первом чтении были довольно однозначными. «За» высказались 316 депутатов, «против» — всего 28.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Председатель Госдумы по финансовому рынку от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Аксаков: разовый платеж — оптимальный вариант
Пора отдавать должок
В 2020 и 2021 годах российские компании получили серьезные доходы в силу разных обстоятельств. Например, благодаря помощи правительства. В тот период бушевала пандемия, поэтому власти очень эффективно воспользовались мерами поддержки.
Сейчас в силу санкций российский бюджет сократился. Доходы организаций в нынешний период оказались меньше, соответственно, поступления в государственный бюджет также снизились.
После дискуссий с бизнесом предложили единоразовый взнос от организаций, получивших прибыль больше миллиарда рублей. Этот взнос [с компаний] составит примерно 300 миллиардов рублей в федеральный бюджет.
Собранные средства со сверхприбыли преимущественно используют на решение задач социальной поддержки россиян.
Налоговые проверки для компаний
Из-за «денежного всплеска» в 2020–2021 годах, очевидно, что все проверочные мероприятия от налоговых служб к нынешнему периоду уже завершили. Сейчас никто не будет копаться в выписках о доходах.
Поскольку никто не знал, что будет этот платеж о сверхприбыли, компании не прятали от органов документы о поступлениях и доходах их организации. Можно сказать, никаких особых движений с точки зрения надзора не будет.
Более того, решение о законопроекте приняли непосредственно после дискуссий с бизнесом.
Был вариант, который предполагал увеличение налогового бремени для бизнеса на постоянной основе. Но после обсуждений договорились, что разовый платеж — более реальная и благоприятная конъюнктура, которая сложилась у государства и бизнеса с 2020 года.
Независимый аналитик, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамов: законопроект похож на головоломку с ручным управлением
Растущий госаппарат
С принятием законопроекта меняется логика налогового регулирования. С 2012–2013 годов в России идет ужесточение налогового законодательства: отмена льгот, введение прогрессивной ставки налогового обложения для юридических лиц, стимулирование компаний переходить с 6% на 8% налогового режима.
Бюджет старается собирать больше денег. С одной стороны, сейчас много задач по развитию инфраструктуры и государственным инвестициям. С другой — у госаппарата на данный момент саморасширяющаяся система.
Если аппарат не ограничивать, то он, как раковая опухоль, будет пытаться захватить все больше ресурсов и потоков.
Наверняка, апелляция идет к Западу, когда [американское] правительство начало собирать экстраординарные налоги на сверхприбыль после роста углеводородных производственных компаний в 2021 году.
На какие хитрости может пойти бизнес
Возникает еще проблема, скажем так, дробления бизнеса. Средние компании будут стремиться прикинуться мелкими, а крупные — средними.
Требования и формулировка в законопроекте — не очень продуманная история, а скорее популизм. Насколько документ адекватно и трезво пройдет следующие чтения — неизвестно.
Еще один нюанс — компании, которые финансирует государство. Например, транспортные фирмы и перерабатывающие секторы с большой вероятностью попадут под закон о налогах на сверхприбыль.
Получается, система назначения налогов максимально усложняется и превращается в головоломку с ручным управлением со стороны чиновников.
Уполномоченные будут решать такие вопросы, как выдача субсидий, возможное закрытие глаз на антимонопольные действия, ввод определенного налога или полное его отсутствие.
Это снижает прозрачность среды бизнеса и в целом вредит привлекательности работы российских организаций. Урегулирование «извне» сильно усложняет саму модель ведения бизнеса и фактически возникает «работа ради работы»: много суеты и действий, а результат не всегда понятен.
Будем надеяться, что в следующих чтениях маятник пойдет в другую сторону, и мы начнем упрощать законодательство.
Законопроекты нужно делать более прозрачными и понятными, чтобы на каждое предприятие не было специального осознанного налогового режима, который непонятно как администрируют.
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