Аналитик Адамов: госаппарат с налогами на сверхприбыль хочет захватить больше потоков

Председатель Госдумы по финансовому рынку от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Аксаков: разовый платеж — оптимальный вариант

В чем суть законопроекта о налогах на сверхприбыль

Государственная дума приняла в первом чтении налоговый законопроект о разовом изъятии в бюджет у двух с половиной тысяч компаний. Депутаты предполагают «конфисковать» общую сумму минимум в 300 миллиардов рублей. В нижней палате парламента объяснили, что это не деньги, взятые из воздуха, а налог на сверхприбыль крупных предприятий. С чем связано принятие законопроекта и почему формулировки в нем — головоломка с ручным управлением, разбирался «360».

1

В чем суть законопроекта о налогах на сверхприбыль

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у двух с половиной тысяч крупных российских компаний.

Документ предполагает сборы в размере минимум 300 миллиардов рублей в виде налога на полученную ранее сверхприбыль, сообщил «Коммерсант». Все собранные средства направят в государственный бюджет.

Речь идет о двух законодательных актах: первый вводит в налоговый кодекс поправку о том, что федеральные законы могут устанавливать налоги разового характера, второй регулирует уже сам налог.

РИА «Новости»

Формально закон может вступить в силу в 2024 году. Однако компании вправе внести сумму в этом году в виде обеспечительного платежа по ставке 5% в счет налога следующего года, отметили в пояснительной записке.

Раскрыть кошельки придется компаниям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один миллиард рублей.

Это не коснется малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельхозналога, компаний угольного и нефтегазового сектора, поскольку для них в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые конфискации.

Несколько фракций, в том числе КПРФ и «Новые люди», выступили против законопроекта. Они посчитали, что предлагаемая сумма изъятия в 300 миллиардов рублей — недостаточно.

Например, депутат КПРФ Денис Парфенов интересовался, почему хотят собирать лишь 1% от доходной части бюджета: по его словам, многие организации могут дать больше.

Несмотря на жаркую дискуссию, результаты голосования по законопроекту в первом чтении были довольно однозначными. «За» высказались 316 депутатов, «против» — всего 28.