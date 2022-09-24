Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен | 360°

Важное 24 сентября 2022, 15:57 Поделиться Telegram

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Viber Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен Президент России Путин подписал закон о лишении свободы на 10 лет за сдачу в плен РИА «Новости»

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Президент России подписал закон об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен. За совершение такого преступления нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет о статье 352.1 Уголовного кодекса России.

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«Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса (статья о госизмене — прим. ред.) наказывается лишением свободы на срок от трех до 10 лет», — следует из документа.

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К этой норме оставили замечание. Военнослужащего, совершившего данное преступление впервые, могут освободить от уголовной ответственности, если он предпримет меры для своего освобождения, а также возвратится в свою часть или к месту службы. Во время этого он также не должен совершать других преступлений.

Появилась ответственность и за отказ участвовать в боевых действиях. Согласно внесенным изменениям, за совершение такого преступления также грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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