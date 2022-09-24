Путин подписал закон о лишении свободы на 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин подписал закон о лишении свободы на 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях Президент РФ Путин назначил наказание за вредящие бездействия во время военного положения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Сообщается, что наказание настигнет тех лиц, действия которых «повлекут тяжкие последствия».

Реклама

За неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях, последует то же наказание.

Реклама

За насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации и СВО человека посадят на срок до 15 лет. Речь идет о нанесении побоев руководителю, сопротивлении его приказам и принуждении к нарушению обязанностей.

Глава государства также подписал закон об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен. За совершение такого преступления нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего, совершившего данное преступление впервые, могут освободить от уголовной ответственности, если он примет меры для своего освобождения, а также возвратится в свою часть или к месту службы. Во время этого он также не должен совершать других преступлений.

Документ опубликовали на портале правовой информации.

3 0 0 0 1 8