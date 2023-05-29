Важное 29 мая 2023, 12:03 Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе Президент Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон 16 мая приняли в Госдуме, а 24 мая его одобрили в Совете Федерации.

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«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — следует из текста закона.

ДОВСЕ адаптировали в 1997 году, однако страны НАТО не ратифицировали эту версию документа и продолжили соблюдение положений 1990 года. Из-за этого в 2007 году Россия объявила о моратории на исполнение условий договора.

В марте 2015 года РФ завершила процесс приостановки членства в ДОВСЕ, однако юридически продолжала оставаться в нем. В последние годы интересы России в Совместной консультативной группе представляла белорусская сторона.

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал процесс выхода РФ из соглашения необратимым. По словам замминистра, страна больше не вернется к исполнению обязательств в рамках ДОВСЕ.