Власть 16 мая 2023, 15:48 «Возврата к этому документу для России больше не будет». Замглавы МИД Рябков — о ДОВСЕ

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Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков прокомментировал сообщение о том, что нижняя палата парламента единогласно одобрила закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Дипломата процитировал сайт телеканала «Звезда».

«Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», — подчеркнул Рябков.

По его словам, процесс выхода страны из ДОВСЕ необратим. Он уточнил, что около полугода потребуется для полного завершения выхода России из договора.