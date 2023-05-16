16 мая 2023, 15:48
«Возврата к этому документу для России больше не будет». Замглавы МИД Рябков — о ДОВСЕ
Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков прокомментировал сообщение о том, что нижняя палата парламента единогласно одобрила закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Дипломата процитировал сайт телеканала «Звезда».
«Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», — подчеркнул Рябков.
По его словам, процесс выхода страны из ДОВСЕ необратим. Он уточнил, что около полугода потребуется для полного завершения выхода России из договора.
Дипломатия
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