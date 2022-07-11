Губернатор Подмосковья доложил Путину о восстановлении школ в ДНР

Подмосковье поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

«За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слажено вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом», — доложил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что внимание и чуткость ко всему, что происходит в ДНР и ЛНР, является сейчас актуальным приоритетом в работе.

«Вот это направление тоже развиваем. Вы были у нас в Центре управления регионом. И вот мы на его базе большое внимание этому уделяем», — сказал глава региона.

Московская область взяла шефство над Тельмановским и Новоазовским районами ДНР. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин в июне подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей между субъектами. Помимо школ, Подмосковье окажет ДНР помощь в восстановлении дорог.