Власть 02 апреля 2023, 02:17 Путин подписал указ о создании госсистем информации на платформе «ГосТех» Путин подписал указ о создании государственных информационных систем на платформе «ГосТех» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем на базе платформы «ГосТех». Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.

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«В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем <…> обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации „ГосТех“ в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, создание и использование госсистем на платформе «ГосТех» для федеральных информационных систем начнется с 1 апреля 2023 года, региональных — с 1 января 2024 года. Их создание будет происходить на основе оценки экономической и технологической целесообразности.

Создание систем с использованием «ГосТеха» не осуществляется, если информационные системы содержат сведения, содержащие государственную, служебную тайну, тайну следствия и судопроизводства.

Ранее сообщалось, что россияне смогут узнавать об экологической обстановке в любом городе страны, участвовать в экопроектах, подавать официальные обращения, связанные с экологической ситуацией, и многое другое через сервис «Экология и природопользование». В работе над созданием домена на базе Единой цифровой платформы «ГосТех» участвует Российский экологический оператор.