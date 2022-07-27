Россияне проследят за экологической ситуацией страны через единый домен

Россияне смогут узнавать об экологической обстановке в любом городе страны, участвовать в экопроектах, подавать официальные обращения, связанные с экологической ситуацией, и многое другое через сервис «Экология и природопользование». В работе над созданием домена на базе Единой цифровой платформы «ГосТех» участвует Российский экологический оператор.

«В России появится специальный домен „Экология и природопользование“, посвященный вопросам экологии. Работа по его проектированию ведется командой экспертов, представляющих федеральные органы власти, ведущие экологические и IT-компании. Российский экологический оператор также принимает участие в разработке. Первоначально в домене буду создаваться и объединяться в „бесшовные“ клиентские пути сервисы для двух основных групп клиентов: промышленных предприятий и граждан. Через сервисы домена любой человек сможет в одном месте узнавать оперативную и аналитическую информацию об экологической ситуации в любой точке страны, результаты экологических экспертиз проектов и изменения в природоохранном законодательстве, оценить складывающуюся экологическую обстановку в месте своего жительства или выбрать новое место жительство в экологически благоприятном месте, получить все разрешения, необходимые для строительства жилья, связанные с природопользованием», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

С помощью сервисов «Экология и природопользование» также можно будет подать онлайн официальные заявления и обращения и получить официальные решения по любому вопросу, связанному с экологической ситуацией и природопользованием, присоединиться к экологическим движениям и инициативам, создать собственные проекты и найти единомышленников и спонсоров для них, узнать о возможности посещения особо охраняемых природных территорий, их достопримечательностях, забронировать время их посещения, сформировать маршрут, заказать экскурсионные программы.

Помимо этого, в рамках домена охотники, рыбаки, грибники и заготовители «природных даров» получат удобные онлайн-сервисы, позволяющие заниматься любимым делом, получать необходимые для этого разрешения, заказывать сопутствующие услуги.

«Экология и природопользование» станет одним из доменов «ГосТеха». Это Единая цифровая платформа, которая позволит создавать и объединять цифровые сервисы для каждого человека и хозяйствующего субъекта во всех основных сферах жизнедеятельности (спорт, наука, экология, здоровье, строительство и т. д.).

Уже сейчас можно дать свою оценку предварительным итогам проектирования клиентского пути гражданина и клиентского пути промышленного предприятия. Для этого необходимо пройти опрос по ссылке для граждан и для промышленных предприятий. Опрос займет не больше 10-15 минут. На основе полученных ответов и мнения экспертов будут выбраны цифровые сервисы, приоритетные для реализации в ближайшее время.